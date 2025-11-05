Weniger in aller Öffentlichkeit streiten, das hat sich die schwarz-rote Koalition Ende August feierlich vorgenommen. Bislang klappt das mal mehr, mal weniger gut. Die Verkehrspolitiker von Union und SPD haben es nun hinbekommen – und den Streit einfach in eine nicht öffentliche Sitzung des Verkehrsausschusses verlagert.
Deutsche BahnKoalition zerpflückt Pläne ihres Verkehrsministers
Patrick Schnieder streicht kurzfristig 105 Millionen Euro Subventionen für Fernzüge. Abgeordnete von Union und SPD kritisieren das heftig – dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Kann das Geld doch noch fließen?
Nie war die Deutsche Bahn so unpünktlich wie im Oktober. Die Konsequenz: Schichtpläne brechen zusammen, Leitstellen sind überlastet, Lokführer am Limit. Die Gewerkschaften sind alarmiert.
