Die AfD ist mit ihrem Antrag auf Nachzahlung staatlicher Fördergelder für ihre parteinahe Desiderius-Erasmus-Stiftung vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Partei sei zwar wegen vorenthaltener staatlicher Zuschüsse für die Stiftung in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt worden – so hatten es die Karlsruher Richter im Februar 2023 entschieden; einen Anspruch auf Nachzahlung von Fördermitteln gebe es gleichwohl nicht. Hintergrund des Rechtsstreits zwischen der Rechtsaußen-Partei und dem Bundestag waren nicht gezahlte staatliche Fördergelder für die AfD-nahe Stiftung für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021. Aus dem früheren Urteil ergebe sich keine „Pflicht zur Wiedergutmachung“, entschied das Verfassungsgericht jetzt. Die nach dem friedliebenden Renaissance-Humanisten Erasmus benannte Stiftung soll, so wird befürchtet, zu einer Denkfabrik der Neuen Rechten ausgebaut werden. Geleitet wird sie von der früheren CDU-Politikerin Erika Steinbach.