Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Es war kurz nach zehn Uhr am Dienstag, als die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts ein Urteil mit einer vielleicht etwas überraschenden Botschaft verkündete. "Gerechtigkeit", so erfuhr das Publikum im Gerichtssaal, sei keineswegs der höchste Wert des Grundgesetzes. Es ging um den furchtbaren Mord an der 17-jährigen Frederike von Möhlmann, mehr als 40 Jahre liegt er zurück. Und um die Frage, ob die beharrliche Suche nach Wahrheit und eben Gerechtigkeit in dem beispiellosen Kriminalfall nun im Karlsruher Gerichtssaal sein Ende finden würde.