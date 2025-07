Im Streit um die abgesagte Richterwahl hat sich nun die Betroffene selbst zu Wort gemeldet. Die Berichterstattung über ihre Person und ihre inhaltlichen Positionen sei „in Teilen der Medien unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent“, teilte die Potsdamer Professorin Frauke Brosius-Gersdorf in einer am Dienstag verbreiteten schriftlichen Stellungnahme mit. Zudem sei es diffamierend und realitätsfern, sie als „ultralinks“ oder „linksradikal“ zu bezeichnen. „Ordnet man meine wissenschaftlichen Positionen in der Breite politisch zu, zeigt sich ein Bild der demokratischen Mitte“, heißt es in dem über eine Anwaltskanzlei verbreiteten Schreiben.