Der Koalition aus Union und SPD ist es gelungen, eines ihrer großen Streitthemen zu lösen. Der Bundestag wählte am Donnerstagabend zwei neue Richterinnen und einen neuen Richter für das Bundesverfassungsgericht. Sowohl die von der SPD vorgeschlagenen Kandidatinnen Sigrid Emmenegger und Ann-Kathrin Kaufhold als auch der von der Union aufgestellte Günter Spinner erreichten die nötige Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordneten. Ein erster Anlauf war gescheitert, weil die Union die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf blockiert hatte, für die jetzt Emmenegger nachrückte.
RichterwahlKoalition löst Krise: Bundestag wählt drei neue Verfassungsrichter
Nach dem Debakel um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf im Juli erreichen nun Sigrid Emmenegger, Ann-Kathrin Kaufhold und Günter Spinner die nötige Zweidrittelmehrheit.
Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin
