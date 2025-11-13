In einer idealen Welt wären es die klugen Argumente, mit denen Demonstranten die Gesellschaft von ihrem Anliegen überzeugen wollen, die pfiffigen Transparente oder die eingängigen Slogans. In der demokratischen Wirklichkeit versuchen manche Aktivisten, ihre Meinungshoheit gleichsam physisch durchzusetzen: indem sie die Kundgebung der Gegner kurzerhand durch Blockaden verhindern. Gegen „links“, gegen „rechts“, gegen wen auch immer. Die Cancel Culture hat die Straße erreicht. Da passt es, dass sich das Bundesverfassungsgericht nun grundlegend zum Thema Gegendemonstration geäußert hat. Die Botschaft lautet: Wer einzig darauf aus ist, eine Kundgebung zu stören, zu verhindern oder zu sprengen, ist nicht von der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes geschützt.