Urteil zu GegendemonstrationenAuf der Straße soll es keine Cancel Culture geben

Auch eine Demonstration, aber nicht immer erlaubt: Sitzblockade, hier in Magdeburg im Jahr 2019.
Auch eine Demonstration, aber nicht immer erlaubt: Sitzblockade, hier in Magdeburg im Jahr 2019. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Wer eine Kundgebung nur stören oder verhindern will, kann sich nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

In einer idealen Welt wären es die klugen Argumente, mit denen Demonstranten die Gesellschaft von ihrem Anliegen überzeugen wollen, die pfiffigen Transparente oder die eingängigen Slogans. In der demokratischen Wirklichkeit versuchen manche Aktivisten, ihre Meinungshoheit gleichsam physisch durchzusetzen: indem sie die Kundgebung der Gegner kurzerhand durch Blockaden verhindern. Gegen „links“, gegen „rechts“, gegen wen auch immer. Die Cancel Culture hat die Straße erreicht. Da passt es, dass sich das Bundesverfassungsgericht nun grundlegend zum Thema Gegendemonstration geäußert hat. Die Botschaft lautet: Wer einzig darauf aus ist, eine Kundgebung zu stören, zu verhindern oder zu sprengen, ist nicht von der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes geschützt.

