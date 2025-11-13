In einer idealen Welt wären es die klugen Argumente, mit denen Demonstranten die Gesellschaft von ihrem Anliegen überzeugen wollen, die pfiffigen Transparente oder die eingängigen Slogans. In der demokratischen Wirklichkeit versuchen manche Aktivisten, ihre Meinungshoheit gleichsam physisch durchzusetzen: indem sie die Kundgebung der Gegner kurzerhand durch Blockaden verhindern. Gegen „links“, gegen „rechts“, gegen wen auch immer. Die Cancel Culture hat die Straße erreicht. Da passt es, dass sich das Bundesverfassungsgericht nun grundlegend zum Thema Gegendemonstration geäußert hat. Die Botschaft lautet: Wer einzig darauf aus ist, eine Kundgebung zu stören, zu verhindern oder zu sprengen, ist nicht von der Versammlungsfreiheit des Grundgesetzes geschützt.
Urteil zu GegendemonstrationenAuf der Straße soll es keine Cancel Culture geben
Lesezeit: 3 Min.
Wer eine Kundgebung nur stören oder verhindern will, kann sich nicht auf die Versammlungsfreiheit berufen, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe
Urteil:EuGH sagt Nein zum europäischen Mindestlohn
Geklagt hatten Dänemark und Schweden, die ihre Tarifautonomie gegen die EU verteidigen wollten. Eine Regulierung des Lohnniveaus auf EU-Ebene schließt das Urteil aber nicht aus.
Lesen Sie mehr zum Thema