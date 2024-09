Das Bundesverfassungsgericht hat das Hessische Verfassungsschutzgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt. Mehrere Vorschriften verstießen gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht, teilten die Karlsruher Richter am Dienstag mit. In der Entscheidung werden sieben Einzelpunkte in dem Gesetz von 2023 beanstandet, zum Beispiel die Ortung von Mobiltelefonen, die Abfrage von Passagierdaten bei Fluggesellschaften und die Übermittlung heimlich erlangter Erkenntnisse an andere deutsche Ermittlungsbehörden. Die Regelungen müssen bis Ende 2025 nachgebessert werden und sind bis dahin nur unter Auflagen anwendbar. Die Eingriffe zur Beobachtung von Personen seien nur bei einer erhöhten Verdachtsschwelle für verfassungsfeindliche Aktivitäten zulässig, heißt es in dem Beschluss, denn es liege ein erhöhter Eingriff in Grundrechte vor, wenn die Bewegung von Personen beobachtet werde. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bundesrichter Landesverfassungsschutzgesetze beanstanden.