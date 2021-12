An wen geht das letzte freies Intensivbett? Die Kläger hatten die Befürchtung, dass Menschen mit Behinderung bei dieser Entscheidung das Nachsehen haben könnten. Zu Recht, fanden die Richter in Karlsruhe.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Im Angesicht der nächsten Infektionswelle drängt das Bundesverfassungsgericht die Ampel-Koalition zum Schutz von Menschen mit Behinderung für den Fall, dass die Intensivbetten knapp werden. Der Gesetzgeber müsse "unverzüglich" Vorkehrungen treffen, um bei einer sogenannten Triage - wenn zu wenige Betten für zu viele Patienten verfügbar sind - jede Diskriminierung zu verhindern. Derzeit gebe es Anhaltspunkte für ein Risiko, dass Menschen bei der Verteilung überlebenswichtiger Ressourcen "und damit bei einer Entscheidung über Leben und Tod aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt werden", heißt es in dem Beschluss des Ersten Senats.

Geklagt hatten neun Personen, die teils wegen einer Verkümmerung ihrer Muskulatur im Rollstuhl sitzen, teils unter noch gravierenderen Einschränkungen leiden. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde haben sie geltend gemacht, nach den aktuellen - gesetzlich nicht festgeschriebenen - Regeln wären sie im Fall einer Triage strukturell benachteiligt und hätten in der Konkurrenz um lebenswichtige Klinikplätze das Nachsehen.

Das Karlsruher Gericht hat ihnen recht gegeben. Nach Einschätzung von Experten werde die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung oft sachlich falsch beurteilt. Eine unbewusste Stereotypisierung berge das Risiko, "behinderte Menschen bei medizinischen Entscheidungen zu benachteiligen".

Daran ändern laut Gericht auch die Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) nichts, die als maßgeblich für eine Triage angesehen werden. Eine Auswahl der Patienten nach der Erfolgsaussicht der Behandlung, die dort vorgeschlagen wird, sei zwar für sich genommen ein zulässiges Kriterium. Weil bei den Empfehlungen aber Mehrfacherkrankungen und Gebrechlichkeit als negative Indikatoren herangezogen würden, bestehe das Risiko einer Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.

In der Frage, wie solche Vorkehrungen aussehen müssen, eröffnet das Gericht dem Gesetzgeber einen weiten Spielraum. Es ist danach nicht einmal zwingend, dass der Bundestag selbst Vorgaben zu den Kriterien einer Triage macht. Denkbar wäre auch, ein bestimmtes Verfahren festzulegen, zum Beispiel ein Mehraugen-Prinzip. Laut Gericht gilt bei alledem der Schutz der Menschenwürde, wonach nicht Leben gegen Leben abgewogen werden darf. Dies stehe aber einer Regel zur Verteilung lebensrettender Ressourcen nicht entgegen, schreibt das Gericht.

Die Koalition will die Karlsruher Vorgaben rasch umsetzen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) kündigte an, die Regierung werde "zügig" einen Entwurf vorlegen. "Rein prozedurale Regelungen sind ebenso denkbar wie konkrete substantielle Vorgaben", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstrich, dass Menschen mit Behinderung mehr als alle anderen des Schutzes durch den Staat bedürften. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hält eine sorgfältige Prüfung im Bundestag für nötig, "wie dies gestaltet werden kann".