Man weiß natürlich nicht, was der juristische Bevollmächtigte des Bundesfinanzministeriums dem Bundesverfassungsgericht zum Thema Solidaritätszuschlag gesagt hätte, stünde der Soli-Gegner Christian Lindner noch an der Spitze des Ministeriums. Doch nachdem im Zuge des Ampelcrashs der Sozialdemokrat Jörg Kukies das Ministerium übernommen hat, dürfte es dem Würzburger Hochschullehrer Kyrill-Alexander Schwarz deutlich leichter gefallen sein, die Verteidigerrolle für die umstrittene Steuer einzunehmen. „Wir sind der Auffassung, dass der Solidaritätszuschlag – Stand jetzt – verfassungsgemäß ist“, fasste Schwarz am Dienstag vor dem Bundesverfassungsgericht zusammen.