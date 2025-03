Das Bundesverfassungsgericht will an diesem Mittwoch (10 Uhr) sein Urteil zum Solidaritätszuschlag verkünden. Sechs FDP-Politiker hatten sich mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die umstrittene Abgabe an Karlsruhe gewandt. Sollte der Zweite Senat den Zuschlag für verfassungswidrig erklären, hätte das wohl schwere Folgen für den Bundeshaushalt: Über den Soli fließen jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge in den Etat.