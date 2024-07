2,90 Euro kostet eine Kurzstrecke in der Straßenbahn in Mainz. Aber aus den 2,90 Euro können schnell Tausende Euro werden. Weil der drogenabhängige Peter K., der mit der Straßenbahnlinie 53 morgens um 8.31 Uhr unterwegs war, ohne eine solche Fahrkarte erwischt wurde, musste er 60 Euro „erhöhtes Beförderungsentgelt“ zahlen. Und damit war es nicht vorbei, das Verkehrsunternehmen erstattete Strafanzeige, das heißt: Vor Gericht beschäftigten sich auch noch ein gut bezahlter Richter, ein Staatsanwalt, mehrere Rechtspfleger mit dem Fall. Auch noch in einer zweiten Instanz, am Landgericht. Und nun soll dieser Fall auch noch vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kommen, vor das höchste deutsche Gericht. Richterinnen und Richter in roten Roben! Mehr Aufwand geht kaum.