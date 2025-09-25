Koalition löst Krise Bundestag wählt drei neue Verfassungsrichter 25. September 2025, 18:56 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Applaus nach der Abstimmung. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Nach dem Debakel um die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf im Juli erreichen nun Sigrid Emmenegger, Ann-Kathrin Kaufhold und Günter Spinner die nötige Zweidrittelmehrheit.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

