Der Bundestag entscheidet über die neue Zusammensetzung des höchsten deutschen Gerichts. Warum die Kandidatenkür immer wieder zu Konflikten führt.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Zu Jahresbeginn 2018 kursierte in den inneren Zirkeln des Bundesverfassungsgerichts eine merkwürdige Sorge. Im Ersten Senat stand ein Richterwechsel an, Michael Eichberger war am Ende seiner Amtszeit angelangt, einst auf Vorschlag der Union ans Gericht gelangt. Weil die Ministerpräsidenten das so abgesprochen hatten, sollte der Nachfolger von den Grünen benannt werden, damals eine Macht im Bundesrat, der für diese Personalie zuständig war.