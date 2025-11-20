Um Menschen aus Deutschland abzuschieben, dringen Polizisten manchmal ohne richterlichen Beschluss in Geflüchtetenunterkünfte ein. Doch dieser Praxis hat sich nun das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entgegengestellt.

Die Richter gaben der Verfassungsbeschwerde eines abgelehnten Asylbewerbers statt. Die Polizei hätte den Mann demnach nicht ohne Anordnung eines Richters aus seinem Zimmer in einer Berliner Gemeinschaftsunterkunft ergreifen dürfen, um ihn abzuschieben.

Der guineische Staatsangehörige wurde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und dem Verein Pro Asyl unterstützt. Demnach waren Polizisten 2019 mit einem Rammbock morgens in das Zimmer des Klägers in einem Übergangswohnheim eingedrungen, um ihn abzuschieben. Einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss gab es nicht.

Asylpolitik : „Der Gedanke, Deutschland zu verlassen, macht mich traurig“ Viel wurde zuletzt diskutiert über die Rückkehr Geflüchteter nach Syrien. Aber wie nehmen die Syrerinnen und Syrer selbst die Debatte eigentlich wahr? SZ Plus Von Carolin Helmker und Max Weinhold Hernandez ...

Nach einer Regelung im Aufenthaltsgesetz darf die Polizei zum Zwecke einer Abschiebung auch ohne Durchsuchungsbeschluss eine Wohnung „betreten“, wenn Tatsachen dafür vorliegen, dass sich die gesuchte Person dort aufhält. Strittig war, ob die Polizei in diesem Fall „betreten“ oder „durchsucht“ hatte.

Das Bundesverfassungsgericht stellte nun klar: Solange vorher nicht sicher ist, wo sich der Betroffene aufhält, handelt es sich grundsätzlich um eine Durchsuchung, wenn jemand zum Zwecke der Abschiebung in seinem Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgesucht wird. Für eine Durchsuchung ist laut Grundgesetz eine richterliche Anordnung notwendig.

Früheres Urteil wurde aufgehoben

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte in dem Vorgehen der Beamten im Fall des guineischen Staatsangehörigen keine Durchsuchung gesehen und die Klage des Betroffenen daher abgewiesen. Auch sein Antrag auf Zulassung der Revision blieb beim Bundesverwaltungsgericht ohne Erfolg. Mit „Durchsuchung“ sei die Suche nach Personen oder Sachen oder die Ermittlung eines Sachverhalts in einer Wohnung gemeint, lautete das Argument. Das sei hier nicht passiert.

Das Bundesverfassungsgericht sieht das anders. Den Polizeibeamten sei bis zum Aufbrechen der Zimmertür nicht bekannt gewesen, „ob sich der Beschwerdeführer überhaupt im Zimmer der Gemeinschaftsunterkunft aufhielt, und schon gar nicht, wo genau in diesem Zimmer“. Es fehle daher nicht an einem „Element des Suchens nach etwas Verborgenem“.

Weil es für die Durchsuchung keine richterliche Anordnung gab, sei der Beschwerdeführer durch das Vorgehen der Beamten in seinem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt worden, erklärte das Bundesverfassungsgericht. Die zuständige Kammer hob das Urteil des Oberverwaltungsgerichts auf und verwies die Sache zur neuen Entscheidung an das Gericht zurück.

GFF: „Abschiebungen sind kein Freibrief“

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte begrüßte das Urteil. „Abschiebungen sind kein Freibrief und Schlafzimmer von Geflüchteten keine rechtsfreie Zone, sondern als einziger und elementarer Rückzugsraum grundrechtlich besonders geschützt“, sagte GFF-Juristin Sarah Lincoln. Das Bundesverfassungsgericht habe der aktuellen Abschiebepraxis der Polizei mit seinem Beschluss eine Absage erteilt.

Erst kürzlich hatte das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Verfahren klargestellt, dass auch für Festnahmen im Zusammenhang mit geplanten Abschiebungen grundsätzlich vorher ein Richter die Abschiebehaft anordnen muss. Eine nachträgliche Haftanordnung sei nur in Ausnahmefällen erlaubt und müsse dann unverzüglich nachgeholt werden. (Az. 2 BvR 329/22 u.a.)