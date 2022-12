Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Gotham City ist die Stadt, die ein gewisser Bruce Wayne vom Verbrechen befreien wollte, er schwor es am Grab seiner Eltern. Zu diesem Zweck legte er ein Fledermauskostüm an, nannte sich Batman und turnte furchtlos durch Comic-Hefte und Kinofilme. Da arbeitet die hessische Polizei ganz anders. Aber ganz gewiss teilt sie das Ziel, jenes Gotham vom Verbrechen zu befreien, das in Hessen Frankfurt heißt. Statt eines wehenden Mantels nutzt die Polizei eine Software namens Gotham, ein Produkt der Firma Palantir, mit der sich automatisiert große Datenbestände durchforsten lassen. Und an diesem Dienstag interessiert man sich in Karlsruhe für Gotham; in einer Anhörung will das Bundesverfassungsgericht klären, ob der polizeiliche Rechnereinsatz mit dem Grundgesetz vereinbar ist.