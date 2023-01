Urteil in Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat die von der großen Koalition im Jahr 2018 veranlasste Aufstockung der staatlichen Parteienfinanzierung für verfassungswidrig erklärt (Aktenzeichen: 2 BvF 2/18, hier die Pressemitteilung des BVerfG). Die Richter in Karlsruhe geben damit einer Klage teilweise statt, die FDP, Grüne und Linke zusammen eingereicht hatten.

Die drei Parteien, damals alle in der Opposition, fanden sich in einer ungewöhnlichen Allianz zusammen. Sie einte der Ärger über die große Koalition, die die Änderung in einem parlamentarischen Hauruckverfahren beschlossen hatte.

Um 25 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro pro Jahr setzten CDU/CSU und SPD die Obergrenze für die staatliche Parteienfinanzierung nach oben. Weil die Summe regelmäßig an die Teuerungsrate angepasst wird, beträgt sie inzwischen deutlich mehr als 200 Millionen Euro.

Union und Sozialdemokraten argumentierten damals, dass mehr Geld für die mit der Digitalisierung verbundenen Herausforderungen nötig sei, etwa weil die Parteien im Netz "Fake News" entgegentreten oder Attacken von Hackern abwenden müssten. Um derartige Aufgaben bewältigen zu können, sei mehr Geld nötig.

Abgeordnete von Grünen, Linken und FDP hielten das satte Plus - auch wenn sie selbst ebenfalls davon profitieren - für unverhältnismäßig und fürchteten, es könne der Eindruck entstehen, in den Parteien herrsche eine Selbstbedienungsmentalität.

Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber nicht ausreichend dargelegt, warum die Aufstockung in dieser Höhe erforderlich sei, erklärte die Vorsitzende des Zweiten Senats und Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König. Damit gelte wieder die alte Gesetzesgrundlage für die Parteienfinanzierung. Was das konkret für das schon ausgezahlte Geld heißt, ob also die Parteien etwas zurückzahlen müssen, ist noch unklar.

Auch die AfD hat in Karlsruhe geklagt

Die Parteien in Deutschland erhalten neben Mitgliedsbeiträgen und Spenden auch Geld vom Staat. Geregelt ist das im Parteiengesetz, dort ist die sogenannte "staatliche Teilfinanzierung" festgelegt. Bemessen wird der Umfang der staatlichen Zuwendung an zwei Kriterien: Zum einen ist er von den Wahlerfolgen abhängig. Alle Parteien, die bei Bundestags- und Europawahlen mindestens 0,5 Prozent der Stimmen oder bei einer Landtagswahl mehr als ein Prozent der Stimmen enthalten, bekommen pro Wählerstimme einen festen Betrag.

Zum anderen berechnet sich die Summe anhand der Zuwendungen von natürlichen Personen an die Parteien, also von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Pro Zuwendung gibt es einen festen Betrag. Allerdings werden Großspenden, die bestimmte Summen überschreiten, nicht berücksichtigt.

Für jenes Geld, das die Parteien vom Staat erhalten, gibt es gleich zwei Obergrenzen. Die absolute Obergrenze - um diese ging es jetzt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts - legt die Höchstsumme fest, die an alle anspruchsberechtigten Parteien ausgezahlt wird. Hinzu kommt eine relative Obergrenze: Der staatliche Anteil darf nicht jenen überschreiten, den die Parteien selbst erwirtschaften. Das geht auf das Grundgesetz zurück, das eine überwiegend staatliche Parteienfinanzierung verbietet.

Laut einer Übersicht des Bundestages hatten im Jahre 2021 insgesamt 20 Parteien Anspruch auf staatliche Finanzierung. Das Spektrum reicht dabei von etwa 13 600 Euro für "Team Todenhöfer" bis zu etwas mehr als 56 Millionen Euro für die SPD.

Das Bundesverfassungsgericht hat in der Frage der Parteienfinanzierung auch noch über eine weitere Klage zu entscheiden, die die AfD eingereicht hatte. Sie kritisiert insbesondere, die große Koalition habe das Gesetz in einer Hauruckaktion viel zu schnell durch den Bundestag getrieben. Die Entscheidung zu dieser Klage wird für 14 Uhr erwartet.