Das Bundesverfassungsgericht galt lange Zeit als eine vom NS-Unrecht nahezu unbelastete Institution. Mit der historischen Studie von Frieder Günther und Eva Balz bekommt dieses Bild nun einige Flecken.

Beim Festakt zur Gründung des Bundesverfassungsgerichts am 28. September 1951 war die Bühne im Badischen Staatstheater mit Blumen geschmückt, und auch sonst mühten sich die Redner, eine strahlende Zukunft über die dunkle Vergangenheit zu legen. Das auf Menschenrecht und Menschenwürde beruhende Gericht sei ein Gegenentwurf zum totalitären Staat, sagte Bundespräsident Theodor Heuss, es sei der „oberste Hüter des Rechts“, so fügte Bundeskanzler Konrad Adenauer hinzu.