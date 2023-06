Im bayerischen Abiturzeugnis steht bei Legasthenikern ein Hinweis auf den sogenannten Notenschutz, wenn Orthografie in Prüfungen nicht bewertet wurde.

Abiturienten mit Lese- und Rechtschreibstörung können in Bayern von Erleichterungen profitieren, bekommen dann aber einen Vermerk ins Zeugnis. Betroffene sehen sich diskriminiert - und ziehen vor das Bundesverfassungsgericht.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Ein wenig ungerecht ist es vielleicht schon, dass sich die bayerische Staatsregierung fast so fühlen musste, als säße sie in Karlsruhe auf der Anklagebank. Das Bundesverfassungsgericht hatte zu einer mündlichen Verhandlung geladen, es ging um das Thema Legasthenie, also um Lese- und Rechtschreibstörung. Und um die Frage, wie man damit im Abiturzeugnis umzugehen hat.