Karlsruhe sendet ein Warnsignal an Christian Lindner

Von Wolfgang Janisch und Henrike Roßbach, Karlsruhe/Berlin

Zwischen all den dreistelligen Milliardenbeträgen für Energiepreisbremse und Bundeswehr nahm sich der Energie- und Klimafonds (EKF) mit seinen 60 Milliarden Euro fast schon bescheiden aus. Doch nicht die Höhe des Betrags hatte die Unionsfraktion im Bundestag zu einer Normenkontrollklage in Karlsruhe veranlasst, sondern der Umstand, dass sie darin eine unzulässige Umgehung der Schuldenbremse sieht - also jener goldenen Regel, die zum politischen Markenkern von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gehört.