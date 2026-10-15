Wahrscheinlich sollte der Bundespräsident den neuen Ministerinnen und Ministerin zur Amtseinführung nicht nur die Ernennungsurkunde überreichen, sondern auch eine Gebrauchsanweisung: Wie äußert man sich öffentlich, ohne vom Bundesverfassungsgericht gerügt zu werden? Denn die Liste derer, die sich wegen pointierter Kritik des politischen Gegners in den vergangenen Jahren einen Rüffel aus Karlsruhe eingehandelt haben, ist lang und prominent besetzt. Hier reiht sich nun auch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ( CDU ) ein. Ihren forschen Instagram -Post gegen die Berliner Linke muss sie vorerst aus dem Profil des Ministeriums entfernen, entschied das Gericht am Donnerstagnachmittag.

In dem Video vom 24. September war aus ihrem Munde Folgendes zu hören: „Und dass sich jetzt eine Partei anschickt, hier in Berlin, sich nicht schämt, über Enteignung nicht nur zu sprechen, sondern ins Programm zu schreiben, die den Antisemitismus offen lebt, die den Juden in dieser Stadt Angst macht, jüdisches Leben bekämpft“ – dies sei gefährlich für den Investitionsstandort Deutschland. „Weil wir Kapital brauchen und nicht abschrecken dürfen.“ Das Video muss jetzt wieder aus dem Netz genommen werden, zumindest vorerst. Der Ausgang im Hauptsacheverfahren ist offen, zumindest theoretisch. Praktisch dürfte es wohl bei dem Verbot bleiben.

Wann spricht die Politikerin, wann die Ministerin? Dazu hat das Gericht eher formale Unterscheidungskriterien formuliert

Wer nun befürchtet, die Meinungsfreiheit gelte nicht mehr für Katherina Reiche, der sollte zunächst einen Blick auf die diversen Urteile zu den Äußerungsbefugnissen von Regierungsmitgliedern werfen. Aus Sicht des Gerichts haben nämlich Ministerinnen oder auch Kanzlerinnen zwei Hüte auf. Den einen Hut trägt die Politikerin, die selbstredend auch polemische Kritik äußern darf – in Talkshows, auf Rednerbühnen, in Interviews, wo auch immer sie auftritt.

Der zweite Hut, das ist der offizielle Staatshut, wahrscheinlich muss man sich darauf einen Adler als Signet vorstellen. Wenn ein Regierungsmitglied in amtlicher Funktion spricht, dann gilt das Gebot der Zurückhaltung. Und zwar deshalb, weil „Staatsorgane im politischen Wettbewerb der Parteien Neutralität wahren“ müssen, heißt es in dem Eilbeschluss des Gerichts. „Demgemäß wird das Recht, gleichberechtigt am Prozess der Meinungs- und Willensbildung teilzunehmen, regelmäßig verletzt, wenn Staatsorgane als solche zugunsten oder zulasten einer politischen Partei auf den politischen Wettbewerb einwirken.“ Heißt: Die Regierung darf ihre größere Sichtbarkeit und ihre institutionelle Power nicht dazu missbrauchen, andere Parteien unter Beschuss zu nehmen.

Wann die Politikerin spricht und wann die Ministerin, dazu hat das Gericht eher formale Unterscheidungskriterien formuliert. Wer sich explizit aufs Regierungsamt beruft, muss seine Worte entsprechend vorsichtig wählen. Gleiches gilt aber auch, wenn die Äußerung „unter Einsatz der mit dem Ministeramt verbundenen Ressourcen“ erfolgt. Also per Pressemitteilung zum Beispiel. Oder eben auf dem offiziellen Insta-Kanal des Ministeriums.

Im Jahr 2022 traf ein ähnliches Urteil die damalige Kanzlerin Angela Merkel

Darin steckt – wie die Reihe einschlägiger Urteile zeigt – eine Falle, in die wahrscheinlich jede neue Ministergeneration irgendwann tappt. 2022 traf es sogar die ehemalige Kanzlerin. Bei einem Besuch in Südafrika im Frühjahr 2020 hatte Angela Merkel die Wahl des Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten Thüringens kritisiert – der FDP-Mann war mit den Stimmen der AfD gewählt worden. „Ein schlechter Tag für die Demokratie“, sagte sie – und zwar bei einer Pressekonferenz, die aus Sicht des Gerichts einen „ausschließlich amtsbezogenen Rahmen“ hatte.

Auch im Urteil von 2020 ging es um die AfD, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sie zwei Jahre zuvor in einem Interview als „staatszersetzend“ attackiert. Dagegen hatte das Gericht eigentlich nichts einzuwenden, weil hier das Prinzip „grober Klotz, grober Keil“ gilt. Allerdings veröffentlichte das Ministerium das Interview auf der amtlichen Internetseite – nutzte also eine staatliche Ressource. Deshalb sagte Karlsruhe Nein.

Ähnliches widerfuhr Johanna Wanka (CDU), einst Bundesbildungsministerin. Sie hatte gefordert, der AfD sollte die „Rote Karte“ gezeigt werden, was ein Konter gegen eine AfD-Demonstration unter dem Motto „Rote Karte für Merkel“ war. Auch ihr passierte derselbe Fehler. Sie verbreitete ihre Forderung per Pressemitteilung auf der Homepage des Ministeriums.

Die Rügen aus Karlsruhe waren in all diesen Fällen mithin vorhersehbar. Allerdings ist die künstliche Trennung ein und derselben Person in eine Politiker- und eine Amtsträgerhälfte nicht unumstritten. Das Merkel-Urteil von 2022 erging damals mit fünf zu drei Stimmen, Äußerungen der Kanzlerin zu politischen Fragen unterlägen „keiner Neutralitätskontrolle durch das Bundesverfassungsgericht“, schrieb damals Richterin Astrid Wallrabenstein. Auch dieses Mal hat der Zweite Senat nicht einstimmig, sondern mit zwei Gegenstimmen entschieden. Denkbar also, dass es im Hauptsacheverfahren noch Diskussionsbedarf im Gericht gibt.