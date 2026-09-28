Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Sorgen vieler Menschen in Deutschland um Demokratie und Rechtsstaat für verständlich. „Sie sind beunruhigt über das Erstarken von Kräften an den politischen Rändern, die beides, die Demokratie und den Rechtsstaat, als das ‚System‘ diskreditieren und infrage stellen“, sagte Steinmeier bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des höchsten deutschen Gerichts in Karlsruhe. „Wir begehen also kein beschauliches Jubiläum, bei dem wir völlig unbeschwert feiern könnten.“ Und er betonte deutlich – ohne allerdings den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt zu erwähnen: „Das Grundgesetz gilt – es gilt für alle und in allen deutschen Ländern.“

Der Karlsruher Festakt erinnerte an die Eröffnung des Verfassungsgerichts vor 75 Jahren am 28. September 1951. Damals trat das Gericht, rund zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, seine Aufgabe als Hüter der Verfassung an. Das Bundesverfassungsgericht ist in Grundrechtsfragen das höchste deutsche Gericht und auch eines der fünf Verfassungsorgane der Bundesrepublik. Als solches untersteht es anders als die Fachgerichte keinem Ministerium.

Die Arbeit des Gerichts strahlt weit über Deutschland hinaus und gibt in vielen Ländern Orientierung

Seine Entscheidungen sind unanfechtbar, alle übrigen Staatsorgane sind an seine Rechtsprechung gebunden. Grundsätzliche organisatorische Entscheidungen treffen die 16 Richterinnen und Richter, die sich auf zwei Senate aufteilen, selbst. Die Verwaltung leitet Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Insgesamt sind rund 270 Personen beim Bundesverfassungsgericht angestellt.

Gerade in Zeiten des Umbruchs, der Unruhe und der Verunsicherung offenbare sich die Stärke des Verfassungsstaates, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Wer im Bundesverfassungsgericht arbeite, empfinde es als Ehre, zu der „Begrenzung von Macht durch Recht“ beitragen zu dürfen. „Und deshalb gilt“, sagte Harbarth: „Wer auch immer den Menschen nimmt, was das Grundgesetz ihnen gibt, stößt in Karlsruhe an seine Grenzen!“

Das Gericht stehe für die Bindung der politischen Macht an die Verfassung, für den Schutz der Grundrechte eines jeden Einzelnen und für die Kraft und Integrität des Rechtsstaates, betonte Steinmeier vor etwa 1000 geladenen Gästen. Es trage entscheidend dazu bei, dass das Grundgesetz beachtet und durchgesetzt werde. Es schütze und sichere auch die Balance zwischen den Organen, zwischen Bund und Ländern. „Ein starkes Bundesverfassungsgericht ist wichtiger Teil der Resilienz unserer Demokratie.“ Wie nachhaltig dieses Gericht das gesellschaftliche und politische Leben der Bundesrepublik Deutschland prägen würde, sei bei seiner Gründung keineswegs absehbar gewesen, sagte Steinmeier.

Ebenso sei die gute Entwicklung des Gerichts alles andere als selbstverständlich gewesen: „So unbelastet vom NS-Unrecht, wie lange Zeit angenommen, waren die ersten Richter des Bundesverfassungsgerichts eben doch nicht alle.“ Aber Rückkehrer aus dem Exil, die vertriebenen Demokraten, hätten die Arbeit des Gerichts entscheidend geprägt. Karlsruher Richter und Richterinnen hätten nach NS-Diktatur und Weltkrieg dazu beigetragen, den politischen Kompass neu auszurichten – „weg vom überkommenen Obrigkeitsstaat und hin zu einer modernen Bürgergesellschaft“.

So sei das Verfassungsgericht zu einer wichtigen Stütze der jungen Demokratie geworden, sagte der Bundespräsident. „Dem Gericht gelang es, sich kontinuierlich und in großer Einigkeit gegen die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft zu positionieren und durch seine Rechtsprechung zu betonen: Das Grundgesetz war und ist ein bewusster Gegenentwurf zu dieser Unrechtsherrschaft.“

Seit vielen Jahren genieße das Bundesverfassungsgericht Anerkennung weit über Deutschland hinaus: „Es strahlt in die ganze Welt und dient Juristinnen und Juristen in zahlreichen Ländern als Orientierung.“ Es sei zur Inspiration für neue Verfassungsgerichte in Spanien, Osteuropa und Südafrika geworden, so der Bundespräsident.