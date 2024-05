In bester Verfassung?

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Das Grundgesetz wird demnächst 75 Jahre alt, und wer auf die Stimmung im Land schaut, der wird sagen: Kein einfacher Geburtstag. Die Demokratie hat für viele an Zauberkraft verloren, das Ansehen der politischen Institutionen ist angeschlagen, die Gesellschaft wirkt gespalten, das demokratische Gespräch ist oft eher Geschrei. Irgendwie steckt alles in der Krise, wofür das Grundgesetz zuständig ist - wie also sollte es davon unbehelligt bleiben?