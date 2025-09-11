Sigrid Emmenegger soll gelingen, was Frauke Brosius-Gersdorf nicht gelang: Richterin am Bundesverfassungsgericht zu werden. Doch kaum sickerte am Mittwoch ihr Name als neue Kandidatin der SPD durch, folgte prompt Kritik aus den Reihen der Opposition. „Offensichtlich sind die Dinge schon wieder aus dem Ruder gelaufen in der Koalition“, sagte die Bundestagsabgeordnete der Linken, Clara Bünger, der Süddeutschen Zeitung.
VerfassungsgerichtGrüne und Linke verärgert wegen neuer Richterwahl
Lesezeit: 3 Min.
SPD und Union präsentieren eine neue Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht. Aber bekommen sie dafür die nötige Unterstützung von Grünen und Linken? Die Zweifel wachsen.
Von Markus Balser und Tim Frehler, Berlin
