Die Besatzung eines niederländischen Krankenwagens schiebt im St. Elisabeth Hospital in Herten einen Covid-19-Patienten an einem Raum mit der Aufschrift 'Triage' vorbei.

Das Bundesverfassungsgericht hat seine Entscheidung zur Triage in der Corona-Pandemie bekannt gegeben. Demnach muss der Gesetzgeber unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen treffen

Der Gesetzgeber muss unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen im Falle einer pandemiebedingten Triage treffen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit einer Verfassungsbeschwerde stattgegeben. Eingereicht hatten diese neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie hatten befürchtet, ohne solche Vorgaben von Ärzten aufgegeben zu werden. Ihre Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe (Az. 1 BvR 1541/20) wurde nun behandelt.

Das Wort Triage stammt vom französischen Verb "trier", das "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet. Es beschreibt eine Situation, in der Ärzte entscheiden müssen, wen sie retten und wen nicht - zum Beispiel, weil so viele schwerstkranke Corona-Patienten in die Krankenhäuser kommen, dass es nicht genug Intensivbetten gibt.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hat dafür mit anderen Fachgesellschaften "Klinisch-ethische Empfehlungen" erarbeitet. Die neun Klägerinnen und Kläger haben die dort genannten Kriterien allerdings mit Sorge gesehen, weil auch die Gebrechlichkeit des Patienten und zusätzlich bestehende Krankheiten eine Rolle spielen. Sie befürchteten, aufgrund ihrer statistisch schlechteren Überlebenschancen immer das Nachsehen zu haben. Deshalb forderten sie eine gesetzliche Regelung. Ein solches Gesetz hätte auch den Vorteil, dass es gerichtlich überprüft werden könnte. Die Verfassungsbeschwerde war seit Mitte 2020 in Karlsruhe anhängig. Im Grundgesetz steht: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden."

Mit der Verfassungsbeschwerde verbunden war auch ein Eilantrag - den die Richterinnen und Richter des zuständigen Ersten Senats unter Gerichtspräsident Stephan Harbarth allerdings abgewiesen hatten. Sie teilten damals mit, das Verfahren werfe schwierige Fragen auf, die nicht auf die Schnelle beantwortet werden könnten. Im Sommer 2020 sahen sie auch keinen Grund für große Eile: Die Verbreitung der Krankheit und die Auslastung der Intensivstationen lasse es im Moment nicht wahrscheinlich erscheinen, dass eine Triage-Situation eintrete.

Inzwischen aber stellt sich die Lage anders dar. Die vierte Corona-Welle hat zuletzt vielerorts Krankenhäuser an die Belastungsgrenze gebracht, Patienten mussten in andere Regionen verlegt werden. Und Experten warnen vor einer noch viel dramatischeren Entwicklung durch die Ausbreitung der neuen Virusvariante Omikron.

