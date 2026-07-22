Das Bundesverfassungsgericht hat die Klage der AfD -Bundestagsfraktion gegen strenge Corona-Schutzmaßnahmen bei Bundestagssitzungen während der Pandemie abgewiesen. Die am Mittwoch veröffentlichte Entscheidung des Zweiten Senats des Verfassungsgerichts führt zwei bereits 2022 getroffene Eilentscheidungen im Detail aus. Demnach waren die damals von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) angeordneten 2G+-Zugangsbeschränkungen für Abgeordnete zulässig, um die Arbeitsfähigkeit des Bundestags zu sichern. Laut der 2G+-Regel durften nur Abgeordnete, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen waren, nach einem zusätzlichen negativen Coronatest in den Plenarsaal. Eine Online-Zuschaltung für Nicht-Geimpfte war möglich, bei den meisten Sitzungen auch eine Teilnahme auf der Besuchertribüne. Die Auflagen galten damals auch für die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 2022.

Das Verfassungsgericht erläuterte nun, die 2G+-Auflagen seien nach dem damaligen medizinischen Wissensstand gerechtfertigt gewesen, um weitere Infektionen zu verhindern und das Funktionieren des Parlaments zu gewährleisten. Insbesondere seien die Regeln auch angemessen gewesen, um verletzliche alte Teilnehmer der Gedenkstunde vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Gleichwohl seien die Auflagen nicht risikolos gewesen, erläuterte das Verfassungsgericht. So sei es für den kommunikativen Prozess im Parlamentsplenum wichtig, dass die Mitglieder einer Fraktion zusammensitzen könnten. Zudem habe die Gefahr bestanden, die Zugangsbeschränkungen als vor allem gegen die AfD gerichtet zu verstehen, betonten die Verfassungsrichter und -richterinnen. Denn nicht geimpft waren damals vor allem AfD-Abgeordnete. Allerdings seien die Auflagen damals zeitlich befristet gewesen, so dass kein Anlass bestanden habe, „die Regelung als den Beginn einer generellen Zweiteilung der Abgeordneten zu verstehen“, erläuterte das Verfassungsgericht.