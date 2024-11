Bundesnachrichtendienst (BND) und Bundesverfassungsgericht pflegen, wenn man das so ausdrücken will, eine langjährige Beziehung mit einer Konstante: Wenn sie aufeinandertreffen, dann werden ein paar Paragrafen für verfassungswidrig erklärt. So war es 1999, so war es 2020, als Karlsruhe die Massenüberwachung von Ausländern im Ausland beanstandete, und so ist es auch dieses Mal: Die Befugnisse des BND bei der Überwachung der Telekommunikation zwischen Deutschland und dem Rest der Welt sind zu unpräzise geregelt und bedürfen einer effektiveren Kontrolle, hat der Erste Senat des Gerichts entschieden.