Die Gehälter von Berliner Landesbeamten waren jahrelang zu niedrig und damit bis auf wenige Ausnahmen verfassungswidrig. Das entschied das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch. Betroffen sind 95 Prozent der Beamten der Besoldungsgruppe A, der die meisten angehören, etwa Polizisten oder Lehrer. Das Land Berlin muss bis zum 31. März 2027 die Besoldung verfassungsgemäß regeln, heißt es in der Entscheidung. In dem Fall ging es um Zahlungen in den Jahren 2008 bis 2020. Im Ausgangsverfahren hatten sieben Berliner Beamte geklagt. Ihre Eingaben führten dazu, dass Berliner Verwaltungsgerichte das Bundesverfassungsgericht anriefen, um die Gehälter überprüfen zu lassen. Das Verfassungsgericht ist zuständig, da das Berufsbeamtentum im Grundgesetz garantiert ist.