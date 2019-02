5. Februar 2019, 09:34 Uhr Bundesverfassungsgericht Autokennzeichen-Abgleich zum Teil verfassungswidrig

So sieht der Nummernschild-Abgleich aus: transportable automatisierte Kennzeichenerkennungs-Anlage vor einem Polizeiauto in Nürnberg.

Der automatische Vergleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten geht in mindestens drei Bundesländern zu weit. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.

Der automatische Abgleich von Nummernschildern sämtlicher Autofahrer mit Fahndungsdaten durch die Polizei geht in mindestens drei Bundesländern zu weit. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte mit zwei am Dienstag veröffentlichten Beschlüssen entsprechende Vorschriften in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zum Teil für verfassungswidrig.

Anlass sind die umstrittenen Polizeiaufgabengesetze in mehreren Bundesländern. Sie erlauben der Polizei, Kennzeichen automatisiert zu kontrollieren. Dabei wird das Kennzeichen eines vorbeifahrenden Autos verdeckt erfasst, kurzzeitig gemeinsam mit Angaben zu Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung gespeichert und mit Kennzeichen abgeglichen, die in Fahndungsaufrufen enthalten sind.

Die Karlsruher Richter sehen darin einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Kennzeichenabgleiche zur Gefahrenabwehr und damit auch die sogenannte Schleierfahndung seien zwar prinzipiell erlaubt. Doch die "Durchführung von Kontrollen zu beliebiger Zeit und an beliebigem Ort ins Blaue hinein ist mit dem Rechtsstaatsprinzip grundsätzlich unvereinbar", so die Richter.

In Kürze mehr auf SZ.de.