Schmähplastik in Wittenberg:„Judensau“-Klage scheitert in Karlsruhe

Düllmann hatte argumentiert, als Jude in Deutschland werde er durch das Relief mit der „Judensau“ an der Fassade des Gebäudes in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Verantwortlich dafür sei die Wittenberger Stadtkirche, weil sie die in den 80er Jahren sanierte Plastik nicht entfernt habe.

Der BGH wies 2022 die Klage ab, weil ein Schild an der Kirche angebracht wurde

Vor zwei Jahren hatte bereits der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe über Düllmanns Klage verhandelt. Zwar bestätigte der BGH, das Relief sei letztlich eine Schmähung, denn es ziele darauf ab, Juden und ihren Glauben verächtlich zu machen und zu verhöhnen. Es sei kaum eine bildliche Darstellung denkbar, „die in höherem Maße im Widerspruch zur Rechtsordnung steht“. Dennoch wies der BGH die Klage ab, und zwar deshalb, weil die Stadtkirche sich mithilfe einer Bronzeplatte und einem erläuternden Text von dem diffamierenden Inhalt des Sandsteinreliefs distanziert habe. Das „Schandmal“ sei in ein Mahnmal umgewandelt worden, zur Erinnerung an die jahrhundertelange Diskriminierung und Verfolgung von Juden bis zur Shoa.

Düllmanns Anwalt Christian Kirchberg hält es indes nach den Verbrechen des Holocaust ganz generell für inakzeptabel, ein derart abstoßendes Werk in der Öffentlichkeit zu belassen, Distanzierung hin oder her. Die Darstellung, die der BGH-Senatsvorsitzende 2022 in der Verhandlung als „in Stein gemeißelten Antisemitismus“ bezeichnet habe, gehöre gerade aus historischen Gründen aus der Öffentlichkeit verbannt, hatte er in der Beschwerdeschrift ans Bundesverfassungsgericht geschrieben. Denn das Grundgesetz sei – in den eigenen Worten des Verfassungsgerichts – der Gegenentwurf zum Unrechtsregime des Nationalsozialismus.

Kirchbergs zweites Argument: Der Versuch, die Darstellung in einen Kontext zu stellen, sei jedenfalls gründlich misslungen. Der Text auf der Bodenplatte („Gottes eigentlicher Name ... starb in 6 Millionen Juden unter einem Kreuzzeichen“) sei ein „kaum nachvollziehbares Geschwurbel“, so hatte er es in seiner Beschwerdeschrift formuliert. Und der erläuternde Text neben dem Relief verzichte vollständig auf eine irgendwie geartete Distanzierung oder auf eine klare Verurteilung.

Düllmann will vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen

Ob es doch noch eine Chance gibt, das Relief auf juristischem Weg aus der Öffentlichkeit zu entfernen, ist ungewiss. Düllmann will nun Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erheben, teilte Kirchberg der Süddeutschen Zeitung mit. Politisch hatte der Kirchengemeinderat von Wittenberg bereits 2022 entschieden, die Schmähplastik an der Stadtkirche zu belassen.

Der Kirchengemeinderat hatte sich damit über den Vorschlag eines von ihm eingesetzten Expertengremiums hinweggesetzt, das eine „Abnahme und Verbringung“ des Sandsteinreliefs aus dem 13. Jahrhundert empfohlen hatte – um ihm die gegenwärtige Sichtbarkeit zu entziehen. Das Gremium hatte dafür plädiert, die Plastik an einem „Lernort“ in der Nähe der Kirche zu zeigen.

Solche oftmals obszönen Darstellungen einer „Judensau“, die gezielt Ekel und Hass gegen Juden schüren sollten, gibt es an mehr als 40 Orten in Deutschland. Die Darstellung in Wittenberg ist aber besonders exponiert. Martin Luther hatte sie in einer seiner Schriften mit einem die Juden verhöhnenden Kommentar erwähnt – und sie sich damit gleichsam zu eigen gemacht.