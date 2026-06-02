Die politische Polarisierung hat auch das idyllisch am Karlsruher Schloss gelegene Bundesverfassungsgericht (BVerfG) erreicht: Vor dem Eingang hat sich eine kleine Gruppe von Demonstranten eingefunden, um ein AfD-Verbot zu verlangen. Im Inneren aber herrscht gediegene Ruhe, Ann-Katrin Kaufhold, 50, die neue Vizepräsidentin, blickt von ihrem Büro auf einen Park. Die Unruhe, die ihre Nominierung vor knapp einem Jahr umgab, ist erst einmal verflogen.
Bundesverfassungsgericht„Demokratie bedeutet nicht Diktatur der Mehrheit“
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Ann-Katrin Kaufhold, neue Vizepräsidentin am Bundesverfassungsgericht, widerspricht den Anwürfen gegen sie und ihre Institution, verteidigt den Minderheitenschutz und erklärt, was eine Robe bewirkt.
Interview von Wolfgang Janisch und Nicolas Richter, Karlsruhe
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