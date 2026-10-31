Das Jahr 2024 war erst einmal nicht so gut gelaufen in Sachen Resilienz. In Thüringen hatten sie den Zeitpunkt verpasst, das Verfassungsgericht noch vor der Landtagswahl abzusichern gegen eine Blockade der Richterwahl, die der auf mehr als ein Drittel der Landtagssitze angewachsenen AfD nun möglich war. Man war also froh, dass zum Jahresende wenigstens dies gelungen war: Das Bundesverfassungsgericht war besser abgesichert gegen eine gezielte Demontage durch autoritäre Populisten. Eine Zweidrittelmehrheit hatte sich gefunden, um das Grundgesetz zu ändern.