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BundesverfassungsgerichtAfD-Richter nach Karlsruhe?

Lesezeit: 3 Min.

Seit 75 Jahren wachen die Karlsruher Richterinnen und Richter bereits über den Umgang mit dem Grundgesetz.
Seit 75 Jahren wachen die Karlsruher Richterinnen und Richter bereits über den Umgang mit dem Grundgesetz.
Foto: Uli Deck/dpa

Die ehemalige Richterin Gertrude Lübbe-Wolff möchte das Vertrauen ins Bundesverfassungsgericht stärken – und fasst einen kühnen Gedanken.

Rezension von Wolfgang Janisch

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Das Jahr 2024 war erst einmal nicht so gut gelaufen in Sachen Resilienz. In Thüringen hatten sie den Zeitpunkt verpasst, das Verfassungsgericht noch vor der Landtagswahl abzusichern gegen eine Blockade der Richterwahl, die der auf mehr als ein Drittel der Landtagssitze angewachsenen AfD nun möglich war. Man war also froh, dass zum Jahresende wenigstens dies gelungen war: Das Bundesverfassungsgericht war besser abgesichert gegen eine gezielte Demontage durch autoritäre Populisten. Eine Zweidrittelmehrheit hatte sich gefunden, um das Grundgesetz zu ändern.

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Heiß diskutierte Urteile, konspirative Treffen und eine bewegende Menschenkette: Unser Autor hat mehr als 30 Jahre über das Bundesverfassungsgericht berichtet – und dabei einiges fürs Leben gelernt.

SZ PlusVon Wolfgang Janisch

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