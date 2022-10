Durch die Fahne gesehen: Menschen protestieren in Berlin auf einer von der AfD organisierten Demo gegen die steigenden Lebenshaltungskosten.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Für diesen Dienstag hat die Desiderius-Erasmus-Stiftung ein Web-Seminar zu den "Grundlagen der Ernährungssicherheit in Deutschland" angekündigt. Ein treffend gewähltes Thema, keine Frage, es referiert ein Agrarwissenschaftler aus dem Vorstand, der "mehrere Jahre als Fachreferent einer Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern" gearbeitet hat. Dass er der AfD-Fraktion angehört, wird so diskret wie unnötig verschwiegen: Wer Desiderius-Erasmus-Angebote bucht, darf schon auch hoffen, dass eine Portion AfD drin ist. Dafür ist die Stiftung schließlich da.