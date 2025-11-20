Die Polizei darf bei der Durchsetzung einer Abschiebung die Wohnungstür in einem Flüchtlingsheim in der Regel nicht ohne richterliche Befugnis aufbrechen. Ist der aktuelle Aufenthaltsort nicht „sicher“ bekannt, handele es sich um eine Durchsuchung und erfordere eine richterliche Genehmigung, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Sonst werde gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung verstoßen. Im konkreten Fall sollte 2019 ein in einem Berliner Übergangswohnheim untergebrachter Flüchtling abgeschoben werden. Ob er sich im Zimmer aufhielt, war nicht bekannt. Polizisten klopften mehrfach an der verschlossenen Tür und brachen sie mit einem Rammbock auf. Sie hatten keine richterliche Genehmigung.