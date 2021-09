Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Wenn in Karlsruhe mal wieder ein Richterwechsel ansteht, gelten im Bundesverfassungsgericht die Gesetze der Wohngemeinschaft. Ein Zimmer wird frei, und wer lang genug dabei ist, darf dort einziehen, wenn er will. Beliebt sind die Büros am Botanischen Garten, der hinter den großen Fenstern wie ein großformatiges Gemälde wirkt. Es ist ein Ausblick, der das Klischee vom Richter und der Richterin im Elfenbeinturm bedient. Die Suche nach dem Recht als kontemplativer Akt, ungestört von der Wirklichkeit.