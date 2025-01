Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg

Es ist noch früher Abend, da sind bereits Tausende auf den Beinen in der Hamburger Innenstadt. Die „Omas gegen Rechts“, Eltern mit Kindern, Schulklassen, Paare. Manche tragen Plakate, auf denen steht: „Schön hier, ohne Nazis“. Die Menschen strömen in Richtung des Rathauses, wo Alice Weidel sie später an diesem Abend als „Schlägerbande“ bezeichnen und mit der „SA“ vergleichen wird, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP.