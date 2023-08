Interview von Ida Morganti

Ansgar Hudde forscht am Institut für Soziologie der Uni Köln zu allem, was Menschen so beschäftigt: Familie, Geschlechterrollen und Fahrradfahren. Für seine jüngste Studie hat er untersucht, wie Frauen und Männer bei den Bundestagswahlen der vergangenen 70 Jahre abgestimmt haben. Eines der Ergebnisse: Linke Parteien sind bei Frauen beliebter als bei Männern. Anders als bei anderen Studien dieser Art hat Hudde nicht nur Umfragen in seine Forschung einbezogen, sondern das tatsächliche Abstimmungsverhalten an der Wahlurne. Ein Gespräch über den schnellen Wandel der vergangenen Jahre und wie er unser Privatleben beeinflusst.