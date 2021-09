Dirk Presch wollte seiner SPD nur einen Gefallen tun: Als Zählkandidat füllte er deren Landesliste in NRW auf. Nun plötzlich droht ihm ein Sitz im Bundestag - wider Willen.

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Nach der Wahl dürfte der Bundestag größer denn je sein: Stimmen die Umfragen, so erzwingt das Wahlrecht scharenweise Überhangs- und Ausgleichsmandate. Über die Landeslisten der Parteien zögen dann Abgeordnete ins Parlament, die das eigentlich gar nicht geplant hatten. Zum Beispiel Dirk Presch aus dem Örtchen Bönen bei Kamen: 62 Jahre alt, ehemals Elektriker im Bergbau, später SPD-Kreisgeschäftsführer in Soest und 17 Jahre Betriebsratschef des NRW-Landesverbands. Presch wollte seiner Partei nur einen Gefallen tun und die Reserveliste komplettieren - in den Bundestag wollte er nie.