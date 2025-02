Bundestagswahl:Wahlsieger, die nichts gewonnen haben

Von Thomas Balbierer, Max Ferstl, Roland Muschel und Kathrin Müller-Lancé, München/Stuttgart/Frankfurt

Was für ein Sieg! Noch am Morgen danach kann sich Alexander Föhr vor Glückwünschen kaum retten. Auf Whatsapp, in den sozialen Netzwerken, überall schreiben ihm Freunde, Verwandte und natürlich seine Wählerinnen und Wähler. Sie haben dem CDU-Politiker Föhr die meisten Stimmen im Wahlkreis 274 Heidelberg verschafft, was keineswegs an der schwächlichen Konkurrenz lag. Für die Grünen trat hier keine Geringere als Franziska Brantner an, immerhin die Parteichefin und Wahlkreissiegerin 2021.