Von Ulrike Nimz, Hannover

Es gurrt im Obergeschoss von Jasmin Edelsteins Atelier. Fünf Tauben erholen sich hier vom harten Leben auf Hannovers Straßen, in behelfsmäßigen Volieren, zwischen farbenfroher, großformatiger Kunst. Vecino hat einen gebrochenen Flügel, Felicidad eine Nervenkrankheit. Sie nimmt die Sonnenblumenkerne gern aus der Hand. 80 Vögel hat Jasmin Edelstein in den vergangenen Jahren aufgepäppelt und in die Freiheit entlassen. Kluge, verkannte Tiere, Nachfahren von Brieftauben, Kulturgut, so sieht sie das.