Von Henrike Roßbach

Der offizielle Wahlkampfauftakt von CDU und CSU, der der Union neuen Schwung verleihen sollte, wird überschattet von einer Umfrage, die die SPD nun gleichauf mit der Union sieht. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild am Sonntag haben die Sozialdemokraten die Union eingeholt - zum ersten Mal seit April 2017. Fünf Wochen vor der Bundestagswahl kommen beide Parteien demnach auf 22 Prozent Zustimmung. Für die Union bedeutet das ein Minus von drei Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche, die SPD dagegen gewinnt zwei Punkte hinzu. Auch die Grünen verlieren der Umfrage nach einen Prozentpunkt und landen bei 17 Prozent, FDP und AfD gewinnen jeweils einen Punkt hinzu und kommen auf 13 beziehungsweise zwölf Prozent. Die Linke liegt unverändert bei sieben Prozent.

Am Samstag hatte die Union in Berlin mit einem gemeinsamen Auftritt von Kanzlerkandidat Armin Laschet, Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder vor gut 100 Wahlkampfhelfern offiziell die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte in seiner Rede: "Wir werden kämpfen. Ich werde kämpfen, mit allem, was ich kann, dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird." Söder, der selbst gerne Kanzlerkandidat geworden wäre, sagte mit Blick auf den Sinkflug der Union in den Umfragen: "Es ist nichts verloren. Es gibt keinen Anlass zum Jammern." Es werde aber sehr knapp werden. "Ich will, dass Armin Laschet Kanzler wird - und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock", sagte Söder, betonte aber auch: "Es ist die Zeit, endlich zu kämpfen."

Noch bitterer als die neueste Umfrage für die Union sehen die Zustimmungswerte für Laschet selbst aus. Würde der Kanzler direkt gewählt, käme der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Chef laut Insa aktuell nur auf zwölf Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt dagegen bei 34 Prozent, die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, bei 13.

Scholz sagte am Sonntag am Rande eines Bürgergesprächs: "Viele trauen mir zu, die nächste Regierung zu führen, und das ist ja kein einfaches Amt. Insofern bin ich sehr bewegt davon, wie viele das tun." Bemerkenswert sei auch, dass sich die Zustimmung zur SPD ebenfalls erhöhe. Die Kanzlerschaft eines Sozialdemokraten sei "sehr erreichbar geworden".

Baerbock sagte am Samstag bei einem Wahlkampftreffen der Brandenburger Grünen, dieses Mal sei es "richtig, richtig eng". Sie sprach von einem "Dreikampf". So dicht wie Union, SPD und Grüne beieinander lägen, "glaube ich, wird niemand auf irgendwas wetten". Laschet sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Wir müssen überzeugen - mit dem, was CDU und CSU für unser Land erreichen und verbessern wollen." Ein rot-rot-grünes Bündnis dagegen "würde Deutschlands Wohlstand verspielen", die Stärkung der Bundeswehr verhindern und eine europäische Sicherheits- und Außenpolitik "unmöglich machen".