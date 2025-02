Bundestagswahl:Donald Trump gratuliert Deutschland und sich selbst

Von Fabian Fellmann, Washington

Donald Trump wusste wohl nicht, was Friedrich Merz auf der anderen Seite des Atlantiks wenig später sagen würde, als er seinen Kommentar zu den Bundestagswahlen absetzte. Trump wählte durchgehend Großbuchstaben, was etwas weniger überraschte als der freundliche Ton, den er gegenüber dem Wahlsieger drüben in Deutschland anschlug. „Es scheint, als habe die konservative Partei in Deutschland die sehr großen und mit Spannung erwarteten Wahlen gewonnen“, schrieb der US-Präsident kurz vor 14 Uhr am Nachmittag in der amerikanischen Hauptstadt.