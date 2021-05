Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Wie Union und Grüne lässt auch die Linke offen, ob sie bei der Bundesversammlung im kommenden Frühjahr eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstützt. "Da liegen alle Möglichkeiten auf dem Tisch", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger. Einen eigenen Kandidaten seiner Partei für das höchste Staatsamt schloss er nicht aus.

Die Linke will nach seinen Worten die Bundestagswahl wie auch die Landtagswahlen im September in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen abwarten, weil davon abhängt, wie stark sie in der Bundesversammlung vertreten sein wird, die den Präsidenten wählt. Ähnlich zurückhaltend wie Bartsch hatte sich zuvor auch die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow geäußert. (29.05.2021)

Rechtsradikale Neigungen: Wanderwitz erntet Kritik für Äußerung über Ostdeutschland

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), sieht bei Menschen in Ostdeutschland eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien als im Westen. "Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind", sagte Wanderwitz dem FAZ-Podcast für Deutschland. Ein Teil der Bevölkerung habe "gefestigte nichtdemokratische Ansichten".

Nach seiner Einschätzung sei ein geringer Teil der AfD-Wähler "potenziell rückholbar". Es bleibe nur Bildungsarbeit und das Hoffen "auf die nächste Generation". Die CDU dürfe sich nicht von der AfD treiben lassen und müsse sich auf den politischen Wettbewerb mit anderen Parteien fokussieren, forderte Wanderwitz.

Diese Äußerungen riefen auch bei Parteigenossen Widerspruch hervor. CDU-Generalsekrätar Paul Ziemiak sagte MDR Aktuell, dass ihm Wanderwitz' Aussagen "zu kurz gegriffen" seien. Die politische Lage als auch die spezifische, ostdeutsche Geschichte seien komplizierter. "Ich glaube, dass gerade auch im Osten viele allergisch reagieren, wenn so pauschal geurteilt wird", sagte Ziemiak dem MDR.

Der Landesvorsitzende der CDU von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, sagte der Bild-Zeitung, die Politik dürfe die Menschen im Osten nicht so "pauschal beschimpfen". Dies dürfe nicht die Antwort Berlins "auf die teils erschreckend hohen Wahlergebnisse der AfD" sein. Auch der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, Mario Voigt, sagte: "Ein belehrender Ton und Besserwissertum hat im Osten noch nie geholfen." (31.05.2021)

Baerbock will hohe CO₂-Kosten für arme Menschen mit Ausgleichszahlungen abmildern

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock will höhere CO₂-Preise für Menschen mit geringem Einkommen durch Ausgleichszahlungen abmildern. Betroffene Familien sollten pro Jahr und Kopf ein "Energiegeld" von 75 Euro bekommen, sagte Baerbock auf einer Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt, wo am kommenden Sonntag Landtagswahl ist. Die Zahlung will die Parteichefin aus den Mehreinnahmen finanzieren, die der Staat durch höhere CO₂-Preise erzielt.

CO₂-Emissionen im Verkehr sollen nach den Plänen der Grünen 60 Euro pro Tonne kosten. Das entspräche einem Anstieg der Benzinpreise um etwa zehn Cent pro Liter. Für Familien mit niedrigem Einkommen auf dem Land könne das eine Mehrbelastung von bis zu 100 Euro bedeuten, so Baerbock. Das könne das "Energiegeld" mehr als ausgleichen. (28.05.2021)

Grünen-Chefin rechtfertigt Sonderzahlungen

Annalena Baerbock hat eingeräumt, an einem Beschluss des Bundesvorstandes in ihrer Partei beteiligt gewesen zu sein, der Sonderzahlungen vorsah, die auch an sie selbst gingen. In einer ARD-Talksendung sagte die Kanzlerkandidatin der Grünen auf den Hinweis von Moderatorin Sandra Maischberger, sie habe sich das Weihnachtsgeld selbst genehmigt: "Ja, weil wir - anders als andere Parteien Parteivorsitzenden, die auch im Bundestag sind, so wie ich, kein Gehalt zahlen. Wir zahlen auch nichts dafür, wenn Vorträge gehalten werden oder nehmen keine Einnahmen von Dritten ein." Weihnachtsgeld werde allen gezahlt, auch allen Angestellten. Das gelte auch für einen Corona-Bonus, der im Dezember 2020 ausgezahlt worden sei.

Baerbock hatte der Verwaltung des Bundestags Sonderzahlungen von mehr als 25 000 Euro nachgemeldet, die sie in den vergangenen Jahren als Bundesvorsitzende von ihrer eigenen Partei bekommen hatte. "Ich habe mich natürlich selbst über meinen Fehler tierisch geärgert", sagte Baerbock in der Talksendung. Sie bekräftigte zugleich, das Weihnachtsgeld sei immer korrekt versteuert worden. Sie habe aber nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie es auch dem Bundestagspräsidenten hätte melden müssen.

Auf einen Vorschlag des Unternehmers Frank Thelen, den Corona-Bonus an die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" zu spenden, was er dann verdoppeln würde, ging Baerbock nicht ein. Die Grünen-Chefin wies darauf hin, dass sie immer zum Ende des Jahres einen erheblichen Teil ihrer Sonderzahlungen sehr unterschiedlich spende, auch an Kinder und an Familien. "Aber ich halte nichts davon, ich wasche mich rein, indem ich jetzt auf einen Deal einsteige", betonte Baerbock. (26.05.2021)