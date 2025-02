Bundestagswahl:„Auf die kleinen Leute wird in der SPD nicht gehört“

„Auf die kleinen Leute wird in der SPD nicht gehört“

Obwohl auch Gotha heute eine AfD-Hochburg ist, regiert dort seit 2006 der Sozialdemokrat Knut Kreuch. Keiner hat vor einer Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz so gewarnt wie er. Und jetzt?

Von Georg Ismar, Gotha

„Denn man reist doch wahrlich nicht, um auf jeder Station einerlei zu sehen und zu hören.“ Die Worte Goethes empfangen einen in großen Lettern am Bahnhof von Gotha, der wirklich seinesgleichen in Deutschland sucht.