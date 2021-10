Warum wählt der Osten wieder so?

Ein Teilnehmer einer Kundgebung der sächsischen AfD in Dresden. Nach dem verheerenden Bundestagswahlergebnis erklärt Michael Kretschmer den Kampf gegen die Partei zu seiner "Lebensaufgabe".

Die AfD wurde in Sachsen stärkste Kraft und nicht nur die CDU wird daraus ihre Lehren ziehen. Warum die Rechtspopulisten im Osten so erfolgreich sind und was sich die Leute vor Ort wünschen.