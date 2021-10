Nach der Bundestagswahl fragen sich viele, wie die AfD in manchen Regionen so gut abschneiden konnte. Besonders die CDU wird ihre Lehren daraus ziehen müssen.

Von Antonie Rietzschel, Leipzig

Es gibt Politiker, bei denen selbst die größten Krisen kaum Spuren hinterlassen - und es gibt Politiker wie Michael Kretschmer. Als Sachsens Ministerpräsident am Tag nach der Bundestagswahl in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus aus dem Auto stieg, durchzogen tiefe Falten sein aschfahles Gesicht, angestrengt schaute er in die auf ihn gerichteten Kameras. Kretschmer hatte harte Wochen hinter sich, er war quer durch Sachsen gereist, um CDU-Direktkandidaten im Wahlkampf zu unterstützen, nicht selten wurde er dabei von einem Pfeifkonzert begrüßt.

Und dann trat das ein, was Kretschmer hatte verhindern wollen: Die AfD wurde in Sachsen stärkste Kraft, holte zehn Direktmandate - die CDU nur vier. Bei einer Diskussionsveranstaltung später in der Woche sagte er: "Man kann den Eindruck haben, dass der Kampf für die Demokratie, gegen diese spalterische und demagogische AfD zur Lebensaufgabe für mich wird." Es klang, als habe Kretschmer erst jetzt wirklich realisiert, dass sich die AfD nicht so schnell selbst erledigt. Dass sie nur das Symptom großer gesellschaftlicher Umwälzungen ist.

Den Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer hat das Wahlergebnis nicht überrascht, ebenso wenig wie die Flut von Journalistenanfragen, die ihn jetzt erreicht. Im ganzen Bundesgebiet wollen sie wieder wissen: Warum der Osten? Warum Sachsen? Vorländer spricht über die Spuren, die die DDR-Diktatur in den Köpfen hinterlassen hat: ein stärkerer Hang zu autoritären Einstellungen, eine gewisse Demokratieferne. Die Transformationserfahrungen der Neunzigerjahre, das Wegbrechen Hunderttausender Arbeitsplätze - die damit einhergehende Angst vor Veränderungen. Die Abwanderung von Millionen Menschen. Im Osten fehlt eine ganze Generation, darunter leidet vor allem der ländliche Raum.

Sehnsucht nach autoritärem Führungsstil

Der Osten ist ein historischer und kultureller Erfahrungsraum, trotzdem gibt es widersprüchliche Entwicklungen - auch das hat diese Wahl gezeigt. Denn auf der politischen Landkarte zeigt sich ein klares Nord-Süd-Gefälle. Zwar erzielte die AfD hohe Zustimmungswerte auch in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg - diese sind aber längst nicht so hoch wie in Thüringen oder Sachsen. Die Unterschiede erklärt Vorländer auch mit der langen Dominanz einer besonders konservativen CDU. "Mit Bernhard Vogel als Ministerpräsident in Thüringen und Kurt Biedenkopf in Sachsen waren zwei Männer an der Macht, die sich als Landesväter, fürsorgliche Führungsfiguren gaben." Nach ihrem Abtreten habe es eine gewisse Sehnsucht nach einem autoritären Führungsstil gegeben, den keiner ihrer Nachfolger zu stillen vermochte.

Der mittlerweile verstorbene Biedenkopf wird in Sachsen bis heute als "König Kurt" verehrt. Von ihm stammt auch der legendäre Satz, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Sachsen tritt seit Jahrzehnten den Gegenbeweis an: Da waren die Pogrome in Hoyerswerda, die Gründung rechtsextremer Gruppierungen wie den "Skinheads Sächsische Schweiz", der Einzug der NPD in den Landtag, die Ausschreitungen vor Asylbewerberheimen, an denen auch vermeintlich besorgte Bürger beteiligt waren.

Entscheidend für den Erfolg der AfD ist aber auch das, was Vorländer und seine Kollegen in einer Studie "sächsischen Chauvinismus" nennen. Über mehrere Jahre hat ein Team der TU-Dresden die Pegida-Bewegung beobachtet. Dort hätten zu Beginn weniger ausländerfeindliche Überzeugungen eine Rolle gespielt, als vielmehr ein starkes Selbst- und Traditionsbewusstsein. Die lange Eigenständigkeit Sachsens, der Erfindungsreichtum und die eigene Rolle bei der friedlichen Revolution - das führe zur Selbsterhöhung. Ressentiments gegenüber einer als fremd empfundenen politischen und medialen Elite könnten in diesem Zusammenhang als Ausweis eines "besonders unverhohlen gepflegten ethnokulturellen Zentrismus interpretiert werden", so die Studie. Überspitzt gesagt: Der Sachse ist sich selbst der Nächste und lässt sich nichts sagen. Schon gar nicht von denen da oben. Keine andere Partei bindet diese Selbstbezogenheit, den Widerstandsgeist derzeit besser als die AfD. Besonders wenn der Sachse sich bedroht fühlt - sei es durch Geflüchtete, Corona-Schutzmaßnahmen oder die Grünen.

Träge CDU - erfolgreiche AfD

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fährt dagegen seit Jahren eine Doppelstrategie: Klare Abgrenzung gegen die AfD bei radikaler Dialogbereitschaft. Vor der Pandemie fuhr er durchs Land, hörte sich die Sorgen der Menschen an und ließ sich anbrüllen. Kretschmer setzte sich auch in der kleinen Gemeinde Dorfchemnitz mit an den Unternehmerstammtisch, kam zum internationalen Kettensägenschnitzwettbewerb. Als der Ministerpräsident weg war, flossen staatliche Gelder in die Gemeinde. Die Turnhalle wurde restauriert, ebenso der historische Eisenhammer. Zur Bundestagswahl wählten trotzdem 47,9 Prozent die AfD, nur 18,4 Prozent die CDU. Der Kümmerer Kretschmer konnte nichts ausrichten.

Dass man sich bei der Suche nach politischen Lösungen auf ihn versteift, offenbart ein zentrales Problem der sächsischen CDU. Denn die Gespräche für die Kretschmer aus Dresden anreist, müssten eigentlich andere vor Ort für ihn führen. Nicht im Rahmen einzelner Termine, sondern immer wieder: Im Heimatverein, den Betrieben, beim Skatabend. "Die Wortführer, das sind Menschen, die die CDU längst aus dem Blick verloren hat", sagt Vorländer. Ihre Stärke im Land habe sie träge gemacht beim Generieren von politischem Nachwuchs in bestimmten Milieus, etwa bei den Handwerkern. Davon profitiere die AfD. Ein Malermeister Tino Chrupalla oder ein Kfz-Mechaniker Mike Moncsek kommt derzeit besser an als CDU-Personal, das in Ministerien oder im Bundestag Karriere gemacht hat. "Nicht nur die CDU, sondern auch die SPD müsse sich da breiter aufstellen", sagt Vorländer. Aber das sei eine Entwicklung, die Zeit brauche.

Romy Schmidt ist nach der Wahl weder überrascht noch besonders schockiert. Sie ist genervt. Schmidt leitet den Verein Second-Attempt in Görlitz. Auch von ihr wollen nun alle wissen, wie es ist als Engagierte in einer der AfD-Hochburgen. "Natürlich ist das Wahlergebnis nicht schön - aber ich werde mich nicht an dem Narrativ beteiligen, im Osten sei alles schlecht", sagt sie.

Schmidt will über Menschen reden, die anpacken. In einer alten Fabrikhalle, in der zu DDR-Zeiten Waggons gebaut wurden, betreibt der Verein das soziokulturelle Zentrum "Rabryka". Hier trifft sich das "A-Team" - eine Gruppe Jugendlicher, die sich mit Kommunalpolitik beschäftigen, es gibt ein Reparaturcafé, einen Stadtteilgarten, den Senioren und Jugendliche pflegen. Gerade laufen die Vorbereitungen für ein Festival.

Fragt man Schmidt, was sie sich für die Zukunft wünscht, sagt sie, es sei längst Zeit für eine ehrliche Aufarbeitung der Vergangenheit - auch mit Blick auf "Hassgewalt". Außerdem hofft sie auf einen engeren Dialog zwischen Zivilgesellschaft und Politik. "Es muss sich etwas ändern. Und zwar jetzt." So müssten die Rahmenbedingungen für Förderungsprogramme dringend überarbeitet werden. Die Antragsstellung und die Auseinandersetzung mit der Verwaltung würden viel zu viel Zeit binden, die dann in der Projektarbeit fehle. Schmidt würde sich auch gerne beteiligen. Worauf sie keine Lust hat: "Oberflächliche Gespräche, wie sie Politiker in Zeiten politischer Krisen so gerne führen."