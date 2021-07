Von Marc-Julien Heinsch, München

Drei Überraschungen hatte der Bundeswahlausschuss zu bieten, als er am Donnerstag und Freitag über die Zulassung kleinerer Gruppierungen zur Bundestagswahl entschied. Die Größte: Der III. Weg darf wohl bei der Bundestagswahl antreten. Also eine laut Verfassungsschutz "rechtsextremistische Kleinpartei".

Als er die Entscheidung bekannt gab, erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, Bundeswahlleiter Georg Thiel, man prüfe im öffentlichen Verfahren nicht etwa die Parteiprogrammatik sondern nur formale Kriterien. Das sind Umfang und Festigkeit der Organisation, Hervortreten in der Öffentlichkeit und bisherige Teilnahme an Wahlen. Etablierte Parteien, die mit mindestens fünf Abgeordneten in einem Parlament sitzen, werden nicht geprüft.

"Fristen sind Fristen", sagte der Vorsitzende des Bundeswahlausschusses, Bundeswahlleiter Georg Thiel und begründete damit die zweite Überraschung im Bundeswahlausschuss 2021. Die Kommunisten von der DKP werden voraussichtlich nicht zur Wahl zugelassen.

Zum Verhängnis wurden der 1968 gegründeten Partei, dass ihre Rechenschaftsberichte in den vergangenen sechs Jahren nie innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden. Damit hat die DKP ihren Rechtsstatus als Partei verloren. "Was hier versucht wird, das ist ein kaltes Parteiverbot", mit Entzug des Parteistatus wolle man "die Partei in den finanziellen Ruin treiben", erklärte DKP-Vorsitzender Patrik Köbele. "Natürlich werden wir alle Rechtsmittel einlegen." Bis 13. Juli können sich Gruppierungen beim Bundesverfassungsgericht beschweren, das dann bis 29. Juli entscheiden muss.

Die dritte Überraschung hört auf den Namen Südschleswigsche Wählerverband SSW. Die Partei der dänischen Minderheit und nationalen Friesen in Nordfriesland erhielt den Rechtsstatus einer Partei einer nationalen Minderheit. Am 26. September könnte einer ihrer Kandidaten tatsächlich in den Bundestag einziehen. Denn für die SSW - bisher nur im Kieler Landtag vertreten - entfällt die Fünf-Prozent-Hürde im Bund. 88 Gruppierungen prüfte der Bundeswahlausschuss. Wer anerkannt wurde, muss nun genügend Unterschriften von Unterstützern vorlegen. In normalen Jahren sind das 200, unter erschwerten Pandemiebedingungen 50. Insgesamt ließ der Bundeswahlausschuss 44 nicht etablierte Parteien zur Wahl am 26. September zu.

(Mit Material von dpa.)