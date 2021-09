Der wiedergewählte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus geht davon aus, dass Armin Laschet nicht Fraktionsvorsitzender werden will, sollte die Union in der Opposition landen. "Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen", sagte Brinkhaus am Dienstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Insofern sei er "kein Platzhalter und fühle mich auch nicht so".

Brinkhaus war am Abend mit 85 Prozent der Stimmen in der Union-Fraktion wiedergewählt worden - allerdings nur bis Ende April und nicht wie üblich für ein Jahr. Stattdessen werde sich Laschet um die Partei kümmern, sollte die Union nicht regieren, erklärte Brinkhaus. "Als Parteivorsitzender ist man dann ganz gut beschäftigt."

Sollte die Union nach ihrer Wahlniederlage tatsächlich in die Opposition müssen, wäre der Fraktionsvorsitz der wichtigste Posten, der übrig bliebe. Brinkhaus sagte in den "Tagesthemen", CDU und CSU seien sich einig, dass man Grünen und FDP nun Gespräche über eine Jamaika-Koalition anbieten wolle. Klar sei, dass die Union nach der Niederlage gegen die SPD keine Ansprüche erheben könne. Aber eine Jamaika-Koalition sei neben der Ampel aus SPD, Grünen und FDP weiter eine mögliche Option. (29.09.2021)

Grüne Jugend fordert Absage an Koaltion mit der Union

Die Grüne Jugend hat die Parteispitze zu einer klaren Absage an eine Koalition mit der Union aufgefordert. "Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen", sagte der Bundessprecher der Jugendorganisation, Georg Kurz, der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Wir können auf keinen Fall die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hieven." Die Union habe 16 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht in der Lage gewesen sei, etwas zum Besseren zu wenden, sagte der 27-Jährige.

Am Ende sei allen Grünen klar, welche Parteien bei der Bundestagswahl dazugewonnen hätten und mit wem es die meisten Schnittmengen gebe, "nämlich mit der SPD und nicht mit der Union". Auch für eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP stellte Kurz Bedingungen: "Wir wurden für konsequenten Klimaschutz und die gerechte Verteilung von Reichtum gewählt, für eine Verbesserung der Lebensrealität für eine Mehrheit der Bevölkerung und nicht für wenige Reiche. Das müssen wir durchsetzen, sonst können wir nicht dabei sein." (29.09.2021)

Brinkhaus zum Chef der Unionsfraktion gewählt

Ralph Brinkhaus wurde nach SZ-Informationen in geheimer Wahl zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt - bis zum 30. April 2022. Brinkhaus erhielt 164 Stimmen, das entspricht 85 Prozent. Es gab zwei Enthaltungen. Brinkhaus war der gemeinsame Vorschlag von Laschet und Söder. Es gab keine weiteren Kandidaten. (28.09.2021)

Laschet entschuldigt sich und wirbt weiter für Jamaika

Armin Laschet wirbt in der konstituierenden Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Sondierungen mit Grünen und FDP. "Die, die uns gewählt haben, sagen: Gebt das nicht so schnell auf mit Jamaika", sagt er Teilnehmerangaben zufolge. Es gebe starke Signale von der FDP in Richtung Union. Er habe als Spitzenkandidat Fehler gemacht, das bedauere er sehr. Laschet habe jene um Entschuldigung gebeten, die ihr Mandat verloren hätten. (28.09.2021)

Habeck: Keine Personalspekulationen vor Sondierungsgesprächen

So groß ist die Aufregung, dass sich Robert Habeck offenbar gezwungen sieht, selbst vor die Kameras zu treten - zumindest kurz. Am Mittag also macht der Grünen-Chef klar, dass "selbstverständlich am Ende eines solchen Prozesses über Inhalt und Personal - das gesamte Tableau - die Partei über einen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung" entscheiden werde. "Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant", sagt Habeck. "Wir haben noch nicht einmal einen Kanzler." Ein Dementi aber ist das nicht - zumindest nicht der Berichte, dass er sich unter vier Augen mit seiner Co-Vorsitzenden, der bisherigen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, darauf geeinigt haben soll, dass er im Falle einer Regierungsbildung der zweite Mann im Kabinett wird. Habeck bekräftigt nur allgemein, dass er sich mit ihr mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen mit FDP und SPD bereits über alle relevanten Fragen verständigt habe. Er werde mit Baerbock "in großer Gemeinsamkeit, in großer Geschlossenheit, in großer Stärke die Koalitions- und Sondierungsgespräche gemeinsam führen", sagt Habeck also am Mittag in Berlin. Die Partei stehe "in 120-prozentiger Geschlossenheit" hinter Baerbock. Und er betont auch, "dass es sich geradezu nicht geziemt, in Personalspekulationen einzusteigen, bevor wir überhaupt Sondierungsgespräche aufgenommen haben". (28.09.2021)