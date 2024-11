Bundestagswahl soll am 23. Februar stattfinden. Die Fraktionen von SPD und Union einigen sich auf einen vorgezogenen Termin. Kanzler Scholz plant, am 16. Dezember im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen, um damit den Weg für die Auflösung des Parlaments freizumachen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagswahl 2025: Der nächste Bundestag wird um 100 Abgeordnete kleiner

Millionen Metaller erhalten 5,5 Prozent mehr Lohn. Unter dem Druck der vielen Krisen geht es plötzlich ganz schnell: Arbeitnehmer in Autokonzernen und anderen Industriebranchen bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und die Gewerkschaft IG Metall verständigen sich nach einer Marathon-Nachtsitzung auf einen Pilot-Lohnabschluss, der bundesweit gelten soll. Zum Artikel (SZ Plus)

New Yorker Gericht setzt Trump-Prozess um Schweigegeld-Zahlungen aus. Eigentlich stand nur noch die Verkündung des Strafmaßes aus. Mit der Wiederwahl zum US-Präsidenten könnte die Verurteilung des Republikaners in dem Prozess um die illegale Verschleierung von Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin in sich zusammenfallen. Liveblog zur US-Wahl

Deutscher Botschafter Seibert verurteilt Annexionspläne im Westjordanland. Umstrittene Pläne Israels, sich Teile des Westjordanlands einzuverleiben, waren 2020 wegen der Verträge mit arabischen Ländern in der Region ausgesetzt worden. Ein neuer Vorstoß sorgt für Unmut. Liveblog zum Krieg in Israel

Kirsten Fehrs zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt. Die Hamburger Bischöfin hatte das Amt vor einem Jahr bereits kommissarisch nach dem Rücktritt von Annette Kurschus übernommen. Jetzt soll die 63-Jährige in den kommenden drei Jahren die etwa 18,6 Millionen deutschen Protestanten repräsentieren. Zum Artikel

MEINUNG Das Thema Missbrauch überschattet alles, was die Kirche sonst tut und sagt (SZ Plus)

SZ Wirtschaftsgipfel

Lindner: "Das Rennen um die Kanzlerschaft ist gelaufen"Auf dem SZ Wirtschaftsgipfel verrät der FDP-Chef, was er von der Bundestagswahl erwartet: Der nächste Kanzler könne nur Friedrich Merz heißen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum SZ Wirtschaftsgipfel: Deutschlands neuer Finanzminister Kukies übt scharfe Kritik an Unicredit

Volker Wissing: "Ich habe auch physisch gelitten"Der Digitalminister verteidigt seine Entscheidung, im Amt zu bleiben und aus der FDP auszutreten: "Ich bin meiner Überzeugung treu geblieben." Zum Artikel (SZ Plus)

Programmübersicht: Das läuft beim SZ Wirtschaftsgipfel

Was heute sonst noch wichtig war

Premier League: Jürgen Klopp wird von englischem Schiedsrichter beleidigt