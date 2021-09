Bei der Bundestagswahl werden voraussichtlich deutlich mehr Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgeben als noch vor vier Jahren. Darauf deuten erste Zahlen aus Brandenburg hin. Bis zum 2. September hätten dort 325 000 Menschen die Unterlagen zur Briefwahl beantragt, teilte der Landeswahlleiter mit. Zum gleichen Zeitpunkt vor der Bundestagswahl 2017 seien es rund 140 000 gewesen. Das entspreche einer Zunahme um 132 Prozent. Hauptgrund für die Zunahme dürfte die Corona-Pandemie sein. Die Wahl ist am 26. September. Insgesamt gaben bei der vorigen Bundestagswahl im Jahr 2017 in Brandenburg 325 299 Wahlberechtigte ihre Stimme per Brief ab. In dem Bundesland wird es außerdem in diesem Jahr mehr Briefwahlbezirke und weniger Wahllokale geben. Hintergrund ist eine Änderung der Bundeswahlordnung.